In Brüssel wurde das Strafmaß im Prozess um die islamistischen Terroranschläge von 2016 verkündet

Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge in Brüssel am 22. März 2016 sind mehrere Angeklagte am Samstag wegen vielfachem terroristischem Mord, versuchtem Mord und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Für Belgien ging mit der Urteilsverkündung ein historischer Mammutprozess zu Ende.