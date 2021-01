Kultur und Leute Ein Jahreswechsel ohne “Ooohs” und “Aaahs”: So anders war Silvester 2021 in Belgien und in der Welt

2020 gehört jetzt tatsächlich der Vergangenheit an. Wegen der Corona-Krise wird es aber nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Bis auf wenige Ausnahmen w...