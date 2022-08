250 miljoen liter gezuiverd afvalwater per dag vindt geen afnemers

Aquafin stelt gezuiverd afvalwater van gezinnen gratis ter beschikking van bedrijven die het nog kunnen gebruiken in het productieproces, zoals bijvoorbeeld voor koelwater. "Maar het kan ook opgewaardeerd worden voor andere processen, zelfs tot drinkwater", zegt Aquafin-woordvoerster Valerie Lievens.

Slechts 32 bedrijven gaan in op dat aanbod. "Ze liggen vlakbij een van onze waterzuiveringsstations en hebben geïnvesteerd in leidingen om het gezuiverd afvalwater tot bij hun bedrijven te krijgen. Twee essentiële voorwaarden om op ons aanbod in te gaan", zegt Lievens. Bedrijven moeten voor zichzelf uitmaken of investeren in dergelijke leiding voor hen rendabel is.

Per jaar zuiveren de Aquafin-installaties zo'n 800 miljard liter afvalwater van gezinnen. Ongeveer de helft daarvan moet naar beken en rivieren terugvloeien, zoniet dreigen die droog te vallen. Patrick Willems, professor waterbeheer aan de KULeuven, schat dat het voor één achtste haalbaar is om het naar plaatsen te leiden waar er vraag naar is. Omgerekend is dat 250 miljoen liter per dag.



Jammer genoeg kunnen landbouwbedrijven het water niet gebruiken. Valerie Lievens. "Eerder gebruikten zij wel ons gezuiverd afvalwater. Maar dat mag niet meer omdat er te veel ecoli-bacterie in zit, wat schadelijk is voor mens en dier en dus niet bruikbaar voor de landbouw. Er zit ook PFAS in , een chemisch gevaarlijke stof. Uit voorzorg gebruiken landbouwbedrijven het afvalwater voorlopig niet meer"