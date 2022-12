Noodplan afgekondigd in Diepenbeek, nadat tankwagen met propaan is vastgereden onder brug

Wegens explosiegevaar op het moment dat de tankwagen eronder uit zou rijden, moesten de hulpdiensten bekijken welke optie de meest veilige was. Uiteindelijk werd beslist het propaan over te hevelen naar aan andere tankwagen. De Boudewijnlaan tussen Plopsa Indoor en de N76 in Diepenbeek gaat enkele uren dicht.

"In de vooravond heeft een tankwagen zich vastgereden. Op dit ogenblik zijn ze de tankwagen aan het overpompen naar een andere tankwagen. De buurt is uit voorzorg geëvacueerd. Dat gaat om vier of vijf gezinnen. Die kunnen elders terecht en rond 23 uur zal de tankwagen onder de brug uitgetrokken en kunnen alle bewoners opnieuw naar huis", zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA) aan VRT NWS.

Omdat zo een interventie niet zonder gevaar is, werd het politioneel interventieplan afgekondigd. De politie stelde een veiligheidszone in van zo'n honderd meter, waarbinnen ook een twintigtal huizen gelegen is. De politie ging van deur tot deur om de bewoners te wijzen op het gevaar en gaf hen de raad om binnen te blijven zolang de interventie bezig is.

De Boudewijnlaan is nu voor enkele uren afgesloten. Wanneer het gas overgepompt is, kan de tankwagen worden afgesleept.