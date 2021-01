Juliana Lumumba : "Nous avons le droit de connaître la vérité sur l'assassinat de mon père"

Selon Juliana Lumumba, les Belges, et en particulier le général Emile Janssens, ainsi que l'homme politique sécessionniste du Katanga, Moïse Tshombe ont provoqué le chaos après l'indépendance. L’assassinat de son père a laissé de profondes cicatrices, car le gouvernement belge n'a jamais reconnu son rôle, n'a jamais puni personne et ne s'est jamais vraiment excusé. (ndlr. Même si en 2002, le ministre belge des Affaires étrangères, de l'époque, Louis Michel a présenté, au peuple congolais et à la famille de Patrice Lumumba, les excuses de la Belgique "pour la douleur qui leur a été infligée").

Juliana Lumumba n’a pas voulu répondre à la question de savoir si elle avait l’intention d’intenter un procès à l’Etat belge. L'ancien gendarme belge Gérard Soete a admis en 1999 qu'il était impliqué dans l’assassinat, et qu’il avait été chargé de faire disparaître le corps. Sa preuve : il possédait encore quelques dents qui auraient appartenu à Lumumba. Juliana Lumumba ne désire pas les récupérer. Elle ne réclame pas non plus de vengeance. Pour elle, tout ça ne fera pas revenir son père. La fille du leader ne cesse de répéter qu'elle ne veut connaître que la vérité.