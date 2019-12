“Pourquoi j’ai voté pour le Vlaams Belang” : quatre Flamands expliquent leur choix

Gino Craeynest a 60 ans et votait pour la première fois pour le Vlaams Belang parce qu’il veut du changement. "J'ai tout de suite opté pour le Vlaams Belang sans réfléchir", explique Gino Craeynest. "J'ai d'abord passé le test électoral et par deux fois j’étais proche des idées du Vlaams Belang. Je votais avant pour l'Open VLD, mais je n'aime plus ce parti. Puis je suis passé à la N-VA et la différence entre le N-VA et le Vlaams Belang est minime pour moi. Je me suis dit : "Je vais essayer le Vlaams Belang et voir ce que ça donne."

La migration, les pensions et l’honnêteté sont des thèmes importants pour Gino Craeynest. “A mon avis, les partis traditionnels se résument au partage des postes, au profit personnel et au clientélisme. On voit toujours les mêmes visages partout, ce sont des figures médiatiques. S'ils ne passent pas à la télé tous les jours, ils se sentent mal. Pour moi, un politicien ne devrait pas être une figure médiatique."

"Je trouve dommage que la N-VA et le Vlaams Belang n'aient pas la majorité en Flandre. Ce sont, pour la plupart, des vases communicants. L’Open VLD, le SP.A et le CD&V, perdent tous des voix et elles vont au Vlaams Belang. La Flandre est à droite. La N-VA est et reste le meilleur parti pour moi, mais je suis quelque peu déçu après le terme “bouffon”, utilisé par le président de la N-VA Bart De Wever la semaine dernière pour désigner le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken. Je n'ai pas entendu ses excuses hier matin, peut-être que ça aurait pu m'influencer mais je crains que non."