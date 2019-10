L’accord flamand compte 300 pages : bonus à l’emploi, décret M et écharpe maïorale

Deuxième point, poursuit Ivan De Vadder, "la tentative de mettre davantage de gens au travail. Ce qui ne peut être que favorable, car davantage de personnes actives représentent davantage de revenus fiscaux (et moins de dépenses). On ne sait pas encore comment cela se fera précisément, mais il est question d’un bonus à l’emploi qui aiderait les personnes peu qualifiées et celles qui ne gagnent pas beaucoup à mieux s’en sortir financièrement. Mais il ne faut pas oublier que nombre de tremplins à l’emploi se situent au niveau fédéral", souligne le journaliste politique de la VRT.

Troisième accent dans l’accord de gouvernement : "On sait que les négociateurs ont abandonné l’objectif rigoureux de parvenir d’emblée à un équilibre budgétaire. Reste à savoir pour combien de temps. Les libéraux s’opposent à ce que ce soit jusqu’à la fin de la législature. Mais il y a beaucoup de dépenses. Dans le domaine des soins de santé les listes d’attente doivent être résorbées, et puis les droits de succession et d’enregistrement sont revus à la baisse. Il faut de l’argent pour cela. En plus des investissements dans l’enseignement".