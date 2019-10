N-VA, CD&V et Open VLD parviennent à un accord en vue de former un gouvernement flamand

"Le 26 mai dernier, ce sont les partis les plus extrêmes de l'échiquier politique qui ont gagné des voix en Flandre. En particulier le Vlaams Belang et le Partij van de Arbeid (Parti du Travail de Belgique). Il était important que les trois partis de la coalition actuelle N-VA, CD&V et Open VLD répondent à ce signal", analyse Bart Verhulst, journaliste politique à la VRT.

"Les priorités étaient différentes en matière d'intégration et aussi dans le domaine social. Mais il a fallu prendre des mesures qui soient acceptables pour les trois partis. Il aura fallu beaucoup de temps pour atteindre cet équilibre. Dans les années à venir, et probablement lors des prochaines élections de 2024, on verra si les Flamands pensent que ces partis ont répondu à leur signal".