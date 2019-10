Qui est Jan Jambon, le prochain ministre-président flamand ?

Geert Bourgeois aura été ministre président pendant les 5 dernières années. "Avec Jan Jambon ce sera un autre style", estime Matthias Diependaele, le chef de groupe N-VA au Parlement flamand.

"Jan sera plus présent", pense de son côté Peter De Roover. "Geert Bourgeois était un gestionnaire très fiable, mais dans le monde plus assertif et communicatif dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n’a peut-être pas reçu l’attention qu’il méritait. Jan Jambon liera son style de gestion à un style de communication plus affirmé. Il communiquera certainement avec plus de force, là où Geert restait très prudent."

Selon Carl Devos, Jan Jambon sera "davantage un chef", "il revendiquera un peu plus son poste de ministre-président". "Geert Bourgeois le faisait un peu moins, on a dit que le gouvernement flamand manquait d’une image forte pour une équipe dirigée par la N-VA. Jambon est une personnalité politique plus forte qui sera le visage du gouvernement flamand bien plus que ne l’était Bourgeois. Bien qu'il soit aussi une personne plutôt sobre, on s'attend à ce qu'il soit plus offensif et plus pointu dans sa communication".

En plus de ses mandats nationaux, Jan Jambon a aussi une longue carrière dans la politique locale. Après des années comme échevin à Brasschaat, il est devenu bourgmestre de la commune en 2013. Il a transmis l’écharpe à Koen Verberck, Jambon n'était que bourgmestre en titre. En octobre 2018, la N-VA a obtenu la majorité absolue à Brasschaat avec 44,2%, permettant à Jambon de redevenir bourgmestre.