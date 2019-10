Les critiques de l’opposition envers le programme du gouvernement Jambon

Le nouveau gouvernement flamand est enfin sur les rails. La coalition Jambon 1 (N-VA, CD&V et Open-VLD) présente plusieurs mesures fortes "qui constituent une forme nette de virage à droite", estiment les partis flamands de l’opposition. Ecoutez les réactions successives de Jos D'Haese (PVDA) et la réponse de Gwendolyn Rutten, présidente de l’Open VLD. Les critiques de Chris Janssens, (Vlaams Belang), puis de Björn Rzoska, (Groen). Pour Conner Rousseau (SP.A), le texte manque d’ambition en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et enfin la réponse de Jan Jambon (N-VA) futur ministre-président flamand, lors de l'émission Terzake (VRT), lundi soir.