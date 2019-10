Les journaux flamands réservés sur l’accord de gouvernement : "Qui va payer la note ?"

C’est exactement ce que se demande Jan Segers, l’éditorialiste de Het Laatste Nieuws à propos de cet accord qui selon lui porte la marque du Vlaams Belang : "Encore une fois nous risquons d’avoir un gouvernement qui n’ose pas dire aux gens que l’Etat, et donc la population, vit au-dessus de ses moyens. On fait de nouvelles dettes. Mais qui va payer la note ?"

Jan Segers connaît bien la réponse : "les jeunes générations, nos enfants et petits-enfants. Prétendre qu'en période de difficultés économiques, on puisse faire travailler beaucoup plus de gens et que tous les dettes s’épureront d'elles-mêmes, c'est une illusion".