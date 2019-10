Les restaurants se multiplient en Flandre orientale, avec des chefs toujours plus jeunes

On constate en outre, en Flandre orientale, que les chefs qui ouvrent un nouveau restaurant sont de plus en plus jeunes. Denis Dhaene, directeur technique de l’école hôtelière Stella Matutina explique : "Ces derniers années, de nombreux jeunes qui avaient terminé leurs études ont effectivement ouvert leur propre restaurant".

"Il y a environ 20 ans, les jeunes qui avaient terminé leur formation à l’école hôtelière entraient dans un système hiérarchique. Ils commençaient comme commis, pour devenir ensuite sous-chefs et finalement chefs. C’est moins le cas maintenant. Les jeunes qui entament une formation savent nettement mieux ce qu’ils veulent et lancent donc plus rapidement leur propre affaire".

La gastronomie est abordée de façon moins classique, estime encore Denis Dhaene. "De nombreux jeunes diplômés débutent, par exemple, avec un foodtruck, un restaurant pop-up ou un restaurant avec un concept bien particulier. On expérimente davantage. En s’adaptant aux tendances du moment. Ou quand un restaurant pop-up n’a plus de succès, les propriétaires se lancent dans un autre projet".