Thibault vit dans un refuge pour homosexuels : "Chez moi je ne pouvais même plus prendre une douche "

En octobre 2018, après une énième dispute, Thibault quitte ses parents. Son coming out a mené à toute une série de harcèlements.

Le projet, inspiré d'un modèle qui a fait ses preuves en France, est une première en Belgique. Les jeunes y reçoivent aussi une aide psychologique et juridique. "C'était de pire en pire", raconte Thibauld. "À un moment donné, j'étais enfermé dans ma chambre le soir. Je ne pouvais plus aller aux toilettes, je devais utiliser une bouteille pour uriner. Je n'avais plus le droit d’aller dans le frigo et prendre une douche m'était aussi interdit."

Thibauld quitte alors sa maison et se retrouve dans le refuge pour gais et lesbiennes. "Je ne sais pas où j'aurais fini si ce refuge n'avait pas existé", déclare Thibauld. "J'aurais probablement fini dans la rue et ma vie aurait été très différente de maintenant".