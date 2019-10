Des visages connus mais aussi de nouvelles recrues: qui est qui dans le nouveau gouvernement flamand?

Les chrétiens démocrates flamands ont finalement hérité de trois portefeuilles. Hilde Crevits sera à nouveau ministre. Devenue l'un des piliers du parti, et forte de ses douze années d'expérience ministérielle, la ouest-flandrienne hérite du portefeuille de l'Emploi, de l'Economie, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Elle demeure également vice-ministre-présidente.

Wouter Beke, président du CD&V et actuel ministre fédéral démissionnaire de l’Emploi, de l’Economie et de la Consommation, intègre désormais l’échelon flamand où il sera chargé du Bien-Etre et de la Lutte contre la Pauvreté.



Enfin, jusqu’ici inconnu au bataillon, Benjamin Dalle, sera chargé de la politique bruxelloise, de la Jeunesse et des Médias. Le juriste de l’Université de Gand est âgé de 37 ans. Il travaille depuis une décennie dans les coulisses de la rue de la Loi, et a notamment été le conseiller d’Yves Leterme, Jo Vandeurzen et Steven Vanackere.