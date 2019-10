Didier Reynders n'a jamais paru en difficulté face aux eurodéputés

En réponse à une question d'un député, M. Reynders a précisé que ce rapport irait au-delà de l'État de droit, s'attachant par exemple au pluralisme des médias, au respect de la démocratie. Il a aussi insisté sur une volonté de dialogue avec les États concernés - "je me rendrai dans ces pays dès le début de mon mandat" - et souligné l'existence d'autres outils pour soutenir son travail: la procédure article 7, qu'il poursuivra à l'égard de la Pologne et de la Hongrie, voire initiera à l'égard de nouveaux pays, la consultation de la commission de Venise ou du Groupe d'États contre la corruption (GRECO), le recours à la Justice européenne, etc.

En cas de manquement généralisé à l'État de droit, il a demandé aux co-législateurs (le Parlement et le Conseil) d'approuver la mise en place d'une conditionnalité budgétaire, qui permettrait de suspendre voire de supprimer des financements européens à un État. "C'est un moyen de pression assez fort pour réagir en cas de manquement".