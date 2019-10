Hooverphonic représentera la Belgique à l’Eurovision en 2020 à Rotterdam

Quant au fameux titre qui sera présenté au concours Eurovision, il ne pourra pas être diffusé tout de suite, il doit encore être enregistré, produit et mixé. "Je suis un perfectionniste", explique Alex Callier. "Ce n'est qu'en février de l'année prochaine que le titre sera diffusé. Mais on peut s'attendre à une chanson typique de Hooverphonic".

Hooverphonic est un groupe de trip hop/pop belge formé en 1995 par Alex Callier, Raymond Geerts, Frank Duchêne et la chanteuse Esther Lybeert.

De cette formation initiale, seuls les deux premiers, en tant que bassiste et compositeur pour Alex Callier et guitariste pour Raymond Geerts, subsistent encore. L'actuelle chanteuse est la jeune Luka Cruysberghs, révélée en 2017 par le talk-show "The Voice van Vlaanderen".

Parmi les plus grand succès de Hooverphonic citons Mad About You, One Two Three, Eden, Badaboum ou Sometimes, mais il y en a de très nombreux. Depuis 1995, le groupe Hooverphonic aura sorti dix album.