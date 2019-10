Le gouvernement Jambon Ier n’est pas tout à fait celui qu’on attendait… Voici pourquoi

Hilde Crevits, figure forte du CD&V, a finalement été désignée à l’Emploi, l’Economie, l’Innovation et l’Agriculture. Ivan De Vadder la voyait davantage prendre le portefeuille du Bien-Etre. C’est finalement Wouter Beke qui sera en charge de ce département. "Il s’agit d’une compétence lourde. Financièrement, elle représente un tiers du budget du gouvernement flamand, tout comme l’Enseignement", précise le journaliste.

"Wouter Beke est peut-être l’une des figures les plus controversées du CD&V. Alors qu’il a confirmé hier ne plus vouloir se porter candidat à la présidence du parti, et qu’il est ministre du gouvernement fédéral en affaires courantes, on apprend qu’il passe à présent au niveau flamand. Ce faisant, il provoque en fait deux déceptions : l’ex-ministre de l’Environnement, Joke Schauvliege, et le chef de groupe Koen Van de Heuvel, avaient en effet des attentes. Au congrès, la décision n’est pas passée sans remous".