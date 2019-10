Une tortue luth observée au large de la côte belge

L’événement est assez rare pour être signalé, une tortue luth a été observée en mer du Nord le 13 septembre dernier. C’est l’asbl Naturpunt qui le révèle. Le reptile se trouvait à 7 kilomètres au large d’Oostduinkerke.

C’est la cinquième fois qu’une telle tortue est observée chez nous mais seulement la deuxième qu’on observe un animal vivant. Cette tortue faisait plus d’un mètre de long et a été filmée par un plaisancier alors qu’elle tentait de se nourrir d’algues marines flottantes. Cette tortue ne montrait aucun signe de faiblesse. On ignore comment elle s’est retrouvée à cet endroit.

En principe les tortues luth vivent dans tous les océans tropicaux et subtropicaux, y compris l'océan Atlantique. En août et en septembre, elles sont régulièrement observées le long de la côte sud de la Bretagne (France), en Angleterre et le long des côtes de l'Irlande. Fin septembre et début octobre, elles migrent à nouveau vers le sud. Les principales zones de ponte sont situées sur des plages de la Guyane et de la mer des Caraïbes.