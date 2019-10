2018 a vu naitre nettement moins de bébés trisomiques en Flandre

Le rapport annuel du Centre d’études d’épidémiologie périnatale indique que le nombre de bébés atteints du syndrome de Down nés l’an dernier en Flandre a nettement diminué par rapport à 2017. Il n’est pas certain qu’il y ait un rapport avec l’introduction du remboursement du test NIPT de dépistage de la trisomie 21.

D’autre part, il n’y avait jamais eu autant de naissances par césarienne en Flandre qu’en 2018, et l’âge moyen des femmes qui accouchent de leur premier enfant a de nouveau augmenté, passant à 29,1 ans.