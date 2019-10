"Il est plus difficile côté francophone que flamand d’évoquer des mémoires familiales liées à la collaboration"

A l'initiative du centre d'études et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma, qui fait partie des Archives de l'Etat), une équipe interdisciplinaire composée d'historiens, de psychologues et de politologues a interrogé des mois durant plusieurs dizaines de familles belges pour savoir comment les souvenirs et mémoires de la guerre s'étaient transmis sur trois générations, et ce aussi bien dans des familles de collaborateurs que de résistants.