Le nouveau ministre flamand des médias le confirme: la VRT va devoir encore plus épargner

Benjamin Dalle l’affirme lui-même : en tant que nouveau ministre flamand des Médias il se trouve immédiatement face à de grands défis pour les prochains mois. "Un nouveau contrat de gestion doit être négocié avec la VRT", indique-t-il. Ce nouveau contrat doit entrer en vigueur au 1er janvier 2021.

Le nouvel accord gouvernemental comporte déjà un certain nombre de critères de référence qui esquissent les préférences émises par les autorités flamandes. "Il va falloir se mettre autour de la table pour définir d’une bonne manière les tâches centrales du service public. Mais je ne donnerai pas encore de propositions spécifiques ou de détails à ce sujet", a fait savoir Benjamin Dalle.

Selon l’accord du gouvernement Jambon Ier, la radio-télévision publique flamande devra évoluer vers une organisation médiatique "moderne, économe et combative, proposant une offre de grande qualité". "C’est toujours un défi de réaliser des objectifs de la façon la plus rentable possible", commente le ministre. "C’est le cas pour l’administration flamande, mais également pour la VRT. Et donc effectivement, il va falloir faire des économies, au sein de toute l’autorité flamande, et aussi à la VRT".