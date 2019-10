Les gouvernements flamand, wallon et bruxellois sont-ils réellement si différents?

D’après Dave Sinardet, la comparaison d’accords gouvernementaux doit tenir compte du fait que la politique, c’est aussi souvent une histoire de perception. "Une différence importante réside donc également dans la manière de communiquer. Il faut voir quelles priorités sont mises en avant, et quel ton est adopté", souligne-t-il au micro de Radio 1 (VRT).

Côté flamand, le nouveau gouvernement a beaucoup insisté sur le durcissement de la politique d’intégration, "ce qui est quasi inexistant du côté wallon et bruxellois, surtout dans la communication", remarque le politologue. Ces deux gouvernements ont préféré mettre l’accent sur le climat et un certain nombre de mesures sociales. "Ce n’est pas non plus illogique quand on sait que les verts et les socialistes font partie de la majorité", souligne-t-il.