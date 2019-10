Quatre millions d’euros pour résoudre des problèmes dans la région de la Dendre

Les problèmes rencontrés par les quatre communes proviendraient notamment du fait qu’elles ne sont pas très éloignées de Bruxelles et souffrent ainsi de problèmes provenant de la capitale. Tania De Jonghe (photo archives), bourgmestre de Ninove, reconnait avoir besoin de soutien financier pour s’attaquer à ces problèmes.

"Les villes de la région de la Dendre reçoivent trop peu de moyens financiers du gouvernement flamand. Notamment pour financer la problématique des grandes villes, qui est de plus en plus sensible aussi dans notre région".

La bourgmestre a déjà été très déçue dans le passé. "Des villes telles qu’Oudenaarde, Termonde, mais aussi Eeklo reçoivent un million d’euros en plus par an pour résoudre des problèmes qui y sont causés par d’autres villes avoisinantes. Alors que les villes de la région de la Dendre sont proches de Bruxelles et connaissent aussi des problèmes typiques comme l’augmentation de la pauvreté et une arrivée accrue de migrants'.