Quelque 27% de tués en plus sur nos routes, dont un nombre record de cyclistes

Au cours des six premiers mois de l'année, il y a eu 306 tués sur les routes belges, soit une augmentation de 27% par rapport à la même période l'année dernière. Cette tendance à la hausse, déjà constatée au premier trimestre, se poursuit donc après une longue période de baisses consécutives, indique le baromètre de la sécurité routière réalisé par l'institut Vias et publié ce jeudi. A noter que 48 cyclistes ont perdu la vie au premier semestre 2019. C’est le nombre le plus élevé jamais atteint dans notre pays.