La prime pour retrouver les responsables de la mort de Naya monte à 30.000 euros

Cet entrepreneur, qui souhaite garder l'anonymat, a tout d'abord informé le journaliste de Knack Dirk Draulans. Il souhaitait ajouter une contribution personnelle et a bloqué 10.000 euros supplémentaires sur un compte de l'organisation Vogelbescherming Vlaanderen.

L'association environnementale affirme avoir déjà reçu des dizaines de messages à l'adresse e-mail dédiée, naya@vogelbescherming.be. Des informations sur des infractions de chasse ont également été envoyées à cette adresse. "Tout indique que le citoyen n'accepte plus que certains s'arrogent le droit de décider de la vie ou de la mort de tels ou tels animaux", indique Vogelbescherming Vlaanderen dans un communiqué.

L'organisation de protection des oiseaux est convaincue que la prime va insuffler une nouvelle dynamique à l'enquête autour des circonstances du décès de la louve Naya. Tous les conseils utiles, y compris les infractions de chasse et le braconnage, sont communiqués aux autorités compétentes. Il s’agit en effet aussi de protéger August (photo ci-dessous), un autre loup qui s’est installé en Flandre, et plus particulièrement dans le Limbourg.

Vogelbescherming Vlaanderen lance également un appel à la nouvelle ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), "pour renforcer le système de contrôle". La cellule Inspection de l'Agence pour la nature et la Forêt en Flandre est convaincue qu'un acte malveillant est à l'origine de la mort présumée de la louve Naya.