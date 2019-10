N-VA et PS se sont à nouveau rencontrés : De Wever remplacera-t-il le duo d’informateurs ?

Dans une interview accordée au quotidien Le Soir, Paul Magnette (photo archives) insiste ce vendredi sur les profondes divergences entre le programme de sa formation et celui de la N-VA. "On s'est beaucoup vus, on est nulle part et d'accord sur rien". A entendre le futur patron des socialistes francophones, une éventuelle coalition entre le PS et la N-VA ne semble donc pas pour un avenir proche.

"J'ai toujours été clair : on met un veto sur le Vlaams Belang, pas sur la N-VA. Après, on constate que l'on n'est d'accord sur rien avec les nationalistes. Depuis le 26 mai, il y a eu beaucoup de réunions très discrètes avec les informateurs. J'ai dû me retrouver quatre ou cinq fois autour d'une table avec la N-VA et d'autres partis. On a échangé sur tous les sujets et je ne vois aucun point sur lesquels nous sommes d'accord".

Magnette ne ferme cependant pas tout à fait la porte au parti nationaliste flamand, affirmant qu'il répondra à toutes les invitations, mais refusera de négocier sur des sujets comme la fin de la Belgique et de la sécurité sociale. "Si demain, la N-VA donne son accord pour la pension minimale à 1.500 euros, un refinancement des soins de santé, de la SNCB, des bas salaires, etc., je commencerai à avoir du mal à expliquer qu'on ne peut pas discuter avec eux. Mais on est très, très, très loin de ces positionnements aujourd'hui", détaille-t-il.

Le socialiste garantit une nouvelle fois que son parti ne fera rien pour provoquer un retour aux urnes, indiquant au passage que la N-VA n'est pas incontournable.