Nafi Thiam remporte l’argent à l’heptathlon de Doha

Cette médaille d'argent de Nafissatou Thiam n'en demeure pas moins le second meilleur résultat belge aux championnats du monde d'athlétisme (ex aequo avec le discobole Philip Milanov aux Mondiaux de Pékin en 2015) derrière sa couronne à Londres en 2017. Thiam offre à la Belgique sa première médaille dans ces 17es Mondiaux et la 7e de l'histoire. Les quatre autres ont été de bronze : William Van Dijck sur 3000m steeple en 1987, Mohammed Mourhit sur 5000m en 1999, le relais 4X100m dames Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo, Kim Gevaert en 2007 et Kevin Borlée sur 400m à Daegu.

"J'avais fait ma meilleure première journée dans un championnat, mercredi (4.042 points), j'étais contente" a indiqué Thiam jeudi à l’issue de la compétition. "A la longueur, j'ai fait de bons sauts, mais pas de bonnes planches. Mon dernier saut j’ai fait 6m40 en sautant à 30 cm de la planche. Cela fait 6m70. Voilà c'est un heptathlon et on n'est pas toujours à son maximum. A Rio (aux Jeux Olympiques), j'ai eu la chance de faire une planche parfaite de 0 cm, aujourd'hui je n'ai pas eu cette chance."

"Je savais à l'issue de la longueur que ce n'était plus possible de revenir, mais j'ai continué à me donner à fond, on ne sait jamais. Au javelot, je n'ai rien senti au premier essai, mais après le second c'était comme à Talence, je ne pouvais plus le plier en raison de la douleur. Avec les 48 mètres et mon incapacité à lancer, je savais que le 800m serait couru pour la médaille d'argent."

"Je me suis battue toute la saison et pendant tout le championnat et je suis fière d'avoir été au bout de la saison et du championnat." Et la Namuroise de 25 ans de conclure : "Mon niveau n’était pas suffisant pour l’or, mais je n’ai rien à me reprocher".