Plus de 20% des Belges étaient affiliés à un club de sport l’an dernier

Les bons résultats des Diables rouges, des Red Lions en hockey ou de Nina Derwael en gymnastique continuent à faire monter le nombre d'adhérents de ces fédérations. Les plus fortes hausses ont été enregistrées en football (+ 6.920 adhérents en un an), en gymnastique (+ 1.045 membres) et en hockey (+ 683 membres).

Et les récents résultats des Red Lions (photo), vainqueurs de la World League fin 2018 et de la Coupe du monde cet été, ont continué à attirer de nouveaux membres au sein de la fédération de hockey. Elle vient d'ailleurs d'annoncer avoir franchi, le 20 septembre, le cap des 50.000 membres au niveau national. Un total qui a plus que doublé en dix ans de temps.