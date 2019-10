Policiers belges et français vont pouvoir chatter grâce à une application

Les services de police des provinces de Hainaut et de Flandre occidentale, frontalières de la France, vont faire usage d'une application de chat pour favoriser la communication avec leurs collègues français. L’annonce a été faite vendredi par le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé. Le réseau d'information frontalière (Grensinformatienetwerk/GIN) devrait permettre de mieux communiquer et de lier plus rapidement des dossiers portant sur les deux pays.