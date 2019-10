Pour le Voka, le programme du nouveau gouvernement flamand manque d’ambition

Selon le Voka, pour atteindre, par exemple, un taux d'emploi de 80 %, il faudrait non pas 120 000, mais près de 160 000 emplois supplémentaires. Et si on veut stimuler l'innovation dans notre pays, pour atteindre le niveau scandinave, il ne faudrait pas 250 millions d'euros, mais le double. En d'autres termes, il faudrait ajouter 2,1 milliards d'euros d'investissements publics dans les infrastructures et réduire considérablement nos problèmes de mobilité.

La comparaison de tous ces chiffres a été rassemblée sur le site internet FastForwardFlanders.be. Ce ne sont pas des mesures très couteuses que nous préconisons mais il faut que le gouvernement flamand regarde les choses en face. Nous mettrons aussi ce site internet à jour lorsque de nouveaux chiffres seront disponibles, afin de pouvoir dire au gouvernement flamand : êtes-vous sur la bonne voie ou pas ? Comme s’il s’agissait d’une entreprise."