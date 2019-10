Restaurée, la Bourse d’Anvers a rouvert ses portes après 20 ans d’inoccupation

Située au cœur historique d’Anvers, la Bourse a longtemps servi de lieu de rencontre et en particulier de raccourci entre la Lange Nieuwstraat et le Meir. La Handelsbeurs remonte en effet à un bâtiment érigé́ en 1531, qui était en fait la première bourse d’échanges moderne, sur laquelle ont été modelées d’autres bourses d’Europe.

Deux fois, le bâtiment historique a été ravagé par les flammes et chaque fois reconstruit. Datant de 1872, le bâtiment actuel a été construit dans un style néo-gothique d’après les plans de l’architecte Jos Schadde, qui y a intégré de nombreux éléments du bâtiment d’origine. En 1897, la Bourse de commerce s’adjoignait une Bourse des bateliers (Schippersbeurs), plus petite.

À la fin des années 1990, les activités de bourse de valeurs à Anvers prenaient fin et étaient transférées à Bruxelles. Inoccupé depuis lors, le bâtiment historique fermait ses portes pour des raisons de sécurité. Les édifices adjacents de la Lange Nieuwstraat 20-22-24 devaient fermer à leur tour, après le départ du service Population de la commune. Par la suite, la ville d’Anvers décidait de vendre les bâtiments de la Lange Nieuwstraat et d’inclure dans cette transaction la restauration et la réaffectation de la Bourse de commerce et de la Bourse des bateliers.