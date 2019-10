Alexander De Croo : "On pourrait avoir un gouvernement fédéral début décembre"

La N-VA et le PS sont comme chien et chat et les dirigeants de ces deux partis répètent régulièrement à quel point le fossé se creuse entre eux. C’est ainsi que ce week-end dans une interview Laurette Onkelinx, qui va rejoindre l’équipe de négociateurs socialistes pour la formation du gouvernement fédéral, a de nouveau critiqué la présence de Theo Francken pour la négociation en parlant de nouveau du "bruit des bottes".

"Avant les élections, les partis soulignent leurs différences, mais après les élections, ils doivent regarder sur quoi ils sont d'accord", a estimé Alexander De Croo dans "De ochtend" sur Radio 1. Selon lui, N-VA et PS sont beaucoup moins différents qu'on ne le croit généralement.

"Si vous comparez les accords de coalition en Flandre et en Wallonie, vous voyez beaucoup de similitudes. Les deux gouvernements veulent augmenter le taux d'emploi, par exemple. La Flandre abolit la prime au logement, comme l'avait fait Bruxelles lors de la législature précédente".

Pour Alexander De croo, ce serait une bonne chose si un gouvernement fédéral était formé début décembre. Le Premier ministre démissionnaire Charles Michel (MR) deviendra alors Président du Conseil européen et mettra fin à ses fonctions actuelles de Premier ministre le 1er décembre.

"Il serait illogique de remplacer un premier ministre démissionnaire par un autre premier ministre démissionnaire ", ajoute De De Croo. Il devrait donc y avoir un nouveau gouvernement d'ici là, semble-t-il.

Et Alexander De Croo estime que c'est réaliste. "Les pourparlers entre la N-VA et PS sont allés plus loin que ce que la plupart des gens pensent ". Si le gouvernement est formé d'ici décembre, le Parlement pourrait encore approuver le budget pour 2020 juste à temps".