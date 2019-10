L’Espagne à l’honneur au 46e Festival du film de Gand

Les projecteurs seront rivés vers l’Espagne à l’occasion du Film Fest Gent qui débute ce mardi à Gand. Cette 46e édition se concentrera aussi sur le thème de la radicalisation, et accordera une plus grande attention aux court-métrages. Le festival, qui se tient jusqu’au 18 octobre prochain, accueillera en outre plusieurs premières, dont celle du nouveau film du Britannique Ken Loach, ‘Sorry we missed you’.