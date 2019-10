Le gouvernement flamand prévoit 2,2 milliards d'euros d'économies ces prochaines années

Quelque 350 millions iront en faveur d'un "jobbonus" (bonus emploi) destiné aux revenus les plus bas provenant du travail. 270 millions seront destinés à des personnes handicapées, 250 millions à l'enseignement et la même somme à des programmes de recherche et développement (R&D).

La différence entre ces deux montants, de l'ordre de 660 millions, reste à financer d'ici 2024, en recourant à des moyens budgétaires propres, selon l'équipe Jambon 1er. Elle songe ainsi par exemple à la non-indexation des crédits de fonctionnement de l'administration flamande, qui permettra d'économiser un modeste montant de 44 millions en 2020, mais qui s'élèvera à près de 256 millions en 2024.

Une réduction "générique" de subsides produira une économie de 179 millions et les frais de personnel devraient se réduire de quelque 75 millions à la même échéance.