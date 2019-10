Les Tornados remportent le bronze, offrant à la Belgique une deuxième médaille à Doha

La délégation belge a aussi obtenu sept places de finaliste et trois records nationaux ont été battus au Qatar. Pour ses deux Team Leaders Rudger Smith et Frédéric Kimmlingen que "ce sont d'excellents résultats d'ensemble. La dynamique de Berlin n'a pas été brisée. Il faut tenir compte que la différence entre les championnats d'Europe et du monde est immense en athlétisme".

Il y a un peu plus d'un an, les Belges étaient rentrés de la capitale allemande nantis de trois titres (Nafi Thiam/heptathlon, Koen Naert/marathon et Tornados/4X400m masculin) et de six médailles au total, avec celles en argent (Bachir Abdi/10.000m et Kevin Borlée/400m messieurs) et celle en bronze (Jonathan Borlée/400m messieurs).

Au total, 26 des 29 athlètes présents à Doha ont pris part aux compétitions (trois sont restés remplaçants dans les relais).