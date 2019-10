Près d'un hôpital sur trois est déficitaire en Belgique

Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté (+5,2%) pour s'établir à 15,5 milliards d'euros et les frais de personnel sont restés sous contrôle avec une hausse de 3,1%. "Voici déjà plusieurs décennies que les hôpitaux belges évoluent, d'entités individuelles et autonomes vers des organisations de soins plus larges qui collaborent entre elles. L'idée de grouper les hôpitaux en réseaux a ainsi vu le jour (...) Mais il ne faut pas y voir la solution miracle qui permettra de redresser la situation. Le secteur des soins de santé dans son ensemble sera confronté à des défis gigantesques ces prochaines années".

"La réforme fondamentale du système actuel de financement des hôpitaux est cruciale pour réussir la transition vers un paysage des soins de santé remanié. Il reste par ailleurs de multiples obstacles à surmonter, comme la législation TVA, le droit du travail, ou la faculté de fusionner certaines activités. Un système performant de gestion des données des patients constitue également une condition sine qua non", conclut l'étude.