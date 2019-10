Injections risquées et faux médecins: enquête dans les coulisses du monde du botox

Le botox et autres injections d’acide hyaluronique séduisent un public de plus en plus large, mais aussi de plus en plus jeune. D’après une enquête du magazine d’investigation Pano (VRT), il arrive toutefois que ces pratiques soient réalisées illégalement par de faux médecins. La journaliste Liesbeth Indeherberge a plongé dans les coulisses du monde de la beauté artificielle. Le résultat de son enquête a mené à l’ouverture d’une enquête judiciaire.