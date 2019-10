L'e-commerce chinois inaugure sa ligne de chemin de fer Yiwu-Liège

Cette liaison devrait fonctionner deux fois par semaine afin de transporter des marchandises - et notamment des cosmétiques et des appareils ménagers - vers l'Europe. Son voyage passera par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne.

Ce premier train, attendu entre le 18 et le 24 octobre prochain à Liège, transporte 200.000 colis. Effectuée par Cainiao, branche logistique d'Alibaba, cette nouvelle liaison s'est matérialisée au travers de la plateforme e-commerce World Trade permettant les échanges transfrontaliers entre petites et moyennes entreprises.

En juin dernier, la localité de Yiwu a signé un partenariat stratégique avec Alibaba sur eWTP, dans le but de rendre ses exportations plus accessibles aux acheteurs étrangers. Selon les données d'Alibaba, Yiwu compte plus de 310.000 fournisseurs présents en ligne. Environ 40% des colis transfrontaliers traités par Cainiao proviennent de Yiwu et de ses environs.