La Belgique condamne les opérations turques en Syrie

Il faudra "plus que des mots", a averti le chef de groupe N-VA, Peter De Roover. "Il faut tirer les conséquences de notre indignation. On ne peut plus éviter ce débat", a-t-il ajouté.



Mardi, en séance plénière, Georges Dallemagne (cdH) et Christophe Lacroix (PS) avaient également emprunté cette voie, le premier jugeant que la Belgique "pourrait faire plus", le second qu'il faudrait "un engagement plus fort de notre pays".



La Belgique a déjà participé à des opérations dans la région, d'abord en Irak avant d'étendre son action à la Syrie, par le biais de chasseurs-bombardiers F-16 opérant depuis la Jordanie. "Mais avec une demande très claire du parlement: pas de présence de nos militaires sur le sol syrien", a précisé M. Reynders.

Si le royaume, dans un cadre européen, devait participer à une force d'interposition dans le nord-est de la Syrie, il faudra sans doute modifier cette règle. "C'est un débat qui devra avoir lieu aussi au parlement. Si on plaide pour une action européenne, nous ne serons pas très convaincants si l'on annonce dès le départ qu'on ne sera pas présent sur le terrain", a fait remarquer le chef de la diplomatie.