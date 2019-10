Pieter De Crem: "Il est quasi impossible pour les djihadistes européens de revenir chez nous"

La question du retour possible des "foreign fighters" a été abordée mardi, en marge d'un conseil des ministres européens à Luxembourg, par sept pays européens concernés. D’après le ministre de l’Intérieur Pieter De Crem, "les troupes françaises et britanniques veilleront à ce qu'il restent dans ces camps dans l'attente de leur procès là-bas".



Selon lui, en cas de fuite des djihadistes, il leur sera particulièrement compliqué de revenir en Europe de l’ouest. Le ministre a souligné que ces combattants ne pouvaient rejoindre l'Europe que par la Turquie. "Et la Turquie n'autorisera jamais la présence de combattants de l'EI sur son territoire". Pour Pieter De Crem, cela ne signifie pas pour autant que le travail ne doit pas être fait rapidement pour organiser les procès des combattants étrangers dans la région où leurs crimes ont été commis.