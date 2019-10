Ces cinq prochaines années, Anvers prévoit 2 milliards d’euros d’investissements

Ce montant prévu pour les investissements est un record et une augmentation importante (+26%) par rapport à la législature précédente. La Ville, qui a de nouveau un peu de marge de manœuvre financière après avoir fortement réduit sa dette historique durant les législatures passées, peut notamment remercier le nouvel accord de gouvernement flamand: la Région va en effet prendre en charge la moitié de la cotisation de responsabilisation des pouvoirs locaux en matière de pensions. Pour Anvers cela équivaut à 350 millions d'euros.

Le bourgmestre Bart De Wever (N-VA, photo) peut ainsi voir se concrétiser quelques financements importants, pour des drones pour la police, des caméras à reconnaissance de plaques d'immatriculation ou encore le nouveau siège de la police anversoise, en construction.

Un montant de 40 millions d'euros est prévu pour fournir des repas plus sains dans l'enseignement primaire, et l'ambition de construire ou rénover 5.000 logements sociaux est maintenue.

Dans le domaine culturel, Anvers aura à partir de 2023 sa propre biennale, axée sur la sculpture et la performance. Le parc et le musée Middelheim en seront les hauts lieux. Les projets de réalisation d’un Rubens Experience Center sont poursuivis et un festival du film jeunesse aux allures internationales sera organisé tous les deux ans.