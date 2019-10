Des étudiants flamands et français donnent cours de langue dans le pays voisin

A Furnes, tous les élèves de 2e et 3e primaires qui le souhaitent peuvent déjà suivre des cours de français. Normalement, ces cours ne débutent qu’en 5e année à l’école. Mais un projet d’échange entre des étudiants français et des étudiants flamands de l’école supérieure HOWEST permet aux enfants intéressés de commencer plus tôt une langue étrangère, avec des "native speakers" en plus.

Les mercredis après-midi, les étudiants français se rendent en effet à Furnes, tandis que des étudiants flamands se rendent à Hondschoote pour y enseigner le néerlandais à de jeunes Français.

"Nous avons décidé de donner ces cours à des enfants encore relativement jeunes parce qu’il est nettement plus facile d’apprendre une langue étrangère à cet âge-là, et parce qu’ils communiquent aussi plus facilement par gestes. Les étudiants français qui viennent donner cours à Furnes ne comprennent en effet pas le néerlandais", explique l’échevine de l’Enseignement, Céline Mouton.

Le premier cours de langue a eu lieu ce mercredi. A Furnes, il y avait 25 élèves qui ont voulu tenter l’expérience. "J’ai constaté que les cours sont donnés de façon ludique et que les enfants les ont appréciés", concluait l’échevine Céline Mouton.

Le but est que les enfants français et flamands qui participent à ce projet pilote se rencontrent quelques fois, après dix sessions de cours, pour faire connaissance et pouvoir pratiquer ce qu’ils ont déjà appris.