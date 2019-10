Emma Meesseman devient championne WNBA avec les Washington Mystics

L'autre Belgian Cats des Mystics, Kim Mestdagh, n'est pas montée au jeu ce jeudi soir. Emma Meesseman ajoute une ligne de plus à son énorme palmarès, avec ce prestigieux succès dans "le meilleur championnat au monde". L'intérieure flandrienne a pris une part prépondérante dans ce premier sacre des Mystics en WNBA après une finale perdue l'été dernier contre Seattle (3-0) - sans elle qui avait privilégié alors la Coupe du monde avec l'équipe nationale soldée par une 4e place pour les Belgian Cats. Emma Meesseman avait aligné 19.0 points, 5.9 rebonds, 2.4 assist de moyenne par match en playoffs (en 28.4 minutes de jeu) avant ce dernier match de la finale.

Du côté des Mystics, Kim Mestdagh (photo ci-dessous), 29 ans, originaire de Ypres comme Emma Meesseman, disputait sa première saison dans le championnat US avec un rôle plus discret jouant en moyenne 4.7 minutes par match durant la saison régulière (jouant une minute en demi-finale des playoffs). Elle enfile elle aussi une bague au doigt, à l'instar d'Ann Wauters, titrée en 2016 avec Los Angeles Sparks pour sa 9e et dernière saison en WNBA. La Waaslandienne, 37 ans, avait joué 4.6 minutes de moyenne (2.3 en playoffs).

Victorieux chez lui lors de la première manche (95-86), Washington Mystics avait laissé échapper le deuxième match à domicile (87-99) s'imposant dimanche à Connecticut (81-94) pour mener 2 à 1 dans cette finale au meilleur des cinq matches. Mardi, une première balle de match avait été manquée à Connecticut Sun qui avait égalisé à deux partout (90-86).