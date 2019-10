Geert Bourgeois et Rudy Demotte parviendront-ils à rapprocher le PS et la N-VA?

Dans ce quatrième épisode du podcast Plan B, le journaliste politique Ivan De Vadder explique comment les partis qui composent le gouvernement flamand se positionnent par rapport à la formation du gouvernement fédéral. Car le PS espère encore secrètement que Open VLD et le CD&V vont se détacher de la N-VA pour former un gouvernement fédéral violet-vert avec les socialistes et les écologistes francophones.

Pourtant, les informateurs Johan Vande Lanotte et Didier Reynders ont toujours juré qu’il fallait rapprocher le PS et la N-VA, les partis qui ont obtenu le plus de voix en Wallonie et en Flandre. Comment expliquer cela ?

Les partis flamands estiment-ils que les préformateurs Geert Bourgeois et Rudy Demotte ont des chances de réussir leur mission ? Comment réagit la population en Flandre par rapport à l’absence prolongée d’un gouvernement fédéral ?

Ivan De Vadder explique également comment le nouveau gouvernement flamand teste, dans ses textes et son attitude, les limites de la loyauté fédérale.