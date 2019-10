La VRT craint de devoir économiser quelque 44 millions d’euros en 2024

"Nos économies ont débuté en 2007. Au cours des douze dernières années, plus de 600 membres du personnel ont dû quitter la VRT. En plus de cela, des millions d’euros ont été retirés de notre dotation. Année après année, nous avons eu droit à des économies lourdes. Pour nous, la limite inférieure est maintenant atteinte. Nous espérons que le gouvernement et le Parlement flamands le comprendront", indique le porte-parole de la VRT, Bob Vermeir.

Les premières économies se feront sentir dès l’an prochain. La VRT devra alors s’en sortir avec 2,4 millions d’euros en moins. La direction a préparé un plan pour maintenir le fonctionnement de la maison. "Nous pourrons ainsi en quelque sorte absorber les économies imposées. Cela nous donne du temps pour négocier avec le gouvernement flamand et le Parlement, et pour envisager les options qui nous permettrons de préserver un service public flexible et dynamique".