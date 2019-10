Lettre ouverte : un millier de médecins mettent en garde contre le réchauffement climatique

"Les effets négatifs sont déjà tangibles", indiquait à la VRT Lucie Blondé, généraliste et l’un des médecins signataires de la lettre ouverte. "Cet été, plus de 700 personnes en plus sont décédées à cause de la canicule. En Belgique, un nombre croissant de personnes tombent malades et décèdent de maladies des voies respiratoires, comme l’asthme et la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive".

Le professeur Pieter Hoebeke, urologue et doyen de la faculté de Médecine à l’hôpital universitaire de Gand, voit déjà pointer des dangers pour la santé. "Un bon exemple est la dengue, une maladie que l’on ne trouve normalement que dans les zones tropicales. Elle a déjà fait son apparition dans le sud de la France". Il indique que "si l’on ne fait rien pour contrecarrer le réchauffement climatique, nous allons être de plus en plus confrontés à des maladies tropicales".

"Il ne faut pas oublier les conséquences indirectes du réchauffement climatique", souligne également le professeur Jan De Maeseneer, qui a également signé la lettre ouverte. "Dans beaucoup de pays africains, où l’on ressent bien davantage les changements climatiques, les terres fertiles se raréfient, les récoltes échouent, on manque d’eau potable… Le réchauffement climatique favorise ainsi la pauvreté et la sous-alimentation, tout en étant source de nouveaux conflits".

Les médecins signataires formulent 5 exigences concrètes aux politiques. "Nous soutenons les objectifs européens qui sont d’atteindre pour 2050, et même plus tôt, une neutralité carbone", précise le docteur Blondé. "Nous exigeons qu’un Plan national pour l’énergie et le climat soit élaboré. Mais aussi qu’aucun étudiant ne puisse encore obtenir son diplôme sans avoir reçu aussi l’opportunité d’être sérieusement informé sur la problématique climatique et environnementale".