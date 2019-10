Extinction Rebellion manifeste Place Royale à Bruxelles : des dizaines d’arrestations

Des activistes du mouvement social écologiste Extinction Rebellion - fondé en mai 2018 au Royaume-Uni avec le soutien d’universitaires, qui prône la désobéissance sociale et qui a pris depuis une ampleur internationale - ont manifesté ce samedi après-midi sur la place devant le palais royal de Bruxelles. Douze d’entre eux sont parvenus à entrer dans le jardin du palais et ont été appréhendés. Au total, 113 activistes auraient déjà été arrêtés. Les manifestants veulent occuper la place pendant au moins 24 heures pour dénoncer l'urgence climatique et encourager les autorités politiques à agir. Vendredi, une délégation de militants a été reçue par le chef du cabinet du Roi, indiquait le Palais.