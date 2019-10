Plus de 12.000 commerces belges ont disparu en 10 ans

En l’espace de dix ans, la Flandre et Bruxelles ont vu disparaitre quelque 9.700 commerces au total, alors que la Wallonie perdait 2.500 magasins, rapportent les quotidiens financier De Tijd et L’Echo. Dans les villes wallonnes, un espace commercial sur cinq est même vide. En cause, la concurrence grandissante du commerce en ligne qui attire de plus en plus les consommateurs.