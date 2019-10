Gand n’accordera plus de permis de bâtir pour des parkings devant des maisons mitoyennes

La ville de Gand ne veut plus accorder de permis de bâtir pour les places de stationnement dans les jardinets de façade des maisons mitoyennes dans des nouveaux lotissements. C'est ce qu'écrit Het Nieuwsblad. Le conseil communal veut mettre en œuvre une politique de stationnement plus stricte et accorder plus de places aux espaces verts de la ville. Mais le plan fait aussi l'objet de vives critiques de la part de l’opposition.