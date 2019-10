Plus de 300 caméras placées aux fenêtres des riverains surveillent le trafic

Dans 330 rues de Flandre et de Bruxelles, des citoyens utilisent des caméras pour mesurer le nombre de voitures et de cyclistes qui circulent dans leur rue ainsi que la vitesse des véhicules. Ils le font en collaboration avec l'agence de recherche "Transport & Mobility Leuven". Les résultats sont maintenant en ligne et peuvent être consultés par tout le monde. Grâce à ces données, le gouvernement pourra prendre des mesures afin de rendre les rues plus sûres.